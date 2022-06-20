Версии Windows 10: чем «домашняя» отличается от «профессиональной»

Вопрос подбора подходящей версии Windows вряд ли когда-нибудь утратит актуальность. Неопытные пользователи ПК могут легко запутаться в наименованиях разных изданий, каталоге функций и других нюансах. Специально для этого мы написали краткую шпаргалку, где перечислили особенности всех доступных для покупки версий Windows 10.

Фото: Microsoft Microsoft

Для чего нужны разные версии Windows 10

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Microsoft выпустила на рынок в общей сложности четыре версии Windows 10 под разными заголовками: Home, Professional, Enterprises и Education. Ключевые функции операционной системы везде работают одинаково, но разные издания предлагают разный набор дополнительных функций — от совершенно необязательных до крайне полезных.

Windows 10 Home (Домашняя) — самая широко распространенная версия ОС. Чаще всего именно ей по умолчанию оснащаются потребительские компьютеры, которые можно купить в магазинах техники. Windows 10 Home поддерживает стандартный комплект функций: от игрового центра Xbox до голосового помощника Cortana. Иными словами, это оптимальный вариант для домашнего использования — недорогой, простой в обращении и не слишком требовательный к ресурсам системы.

Иногда можно встретить версию Windows 10 Home Single Language или SL (Для одного языка) — она отличается от базовой только тем, что пользователь не сможет поменять язык операционной системы. Обратите на это внимание, если соберетесь покупать лицензионный ключ.

Windows 10 Professional (Профессиональная) — чуть более продвинутая версия, предназначенная для рабочих компьютеров, в том числе в рамках малого бизнеса. Если домашняя Windows 10 не нагружает пользователя множеством опциональных инструментов, то профессиональная предлагает полный арсенал функций. Например, встроенные средства удаленного доступа к компьютеру, настройку групповой политики, шифровальщик жесткого диска и виртуальные хранилища данных. Рядовому пользователю все эти вещи вряд ли пригодятся, а вот фрилансеру или работнику удаленного офиса какой-нибудь компании — вполне могут.

Windows 10 Professional также распространяется в варианте для рабочих станций: терминалов, серверных структур и других специализированных организаций. Эта версия оптимизирована для самых ресурсоемких задач — дома или в офисе она ни к чему.

Windows 10 Enterprise (Корпоративная) — операционная система, разработанная специально для большого бизнеса, которую можно приобрести только по корпоративной лицензии. Она делает ставку на стабильность, контроль и безопасность. Так, корпоративная Windows 10 предполагает возможность блокировки тех или иных приложений системными администраторами, расширенные настройки подключений и доступ к Интернету через особый зашифрованный канал. Данная версия ОС направлена на интеграцию компьютера в единую корпоративную инфраструктуру.

Кроме стандартной версии Windows 10 Enterprise в продаже можно найти версию с пометкой LTSC — облегченный вариант операционной системы, обеспечивающий максимальную стабильность. Он отличается от обычного тем, что не загружает свежие обновления автоматически: LTSC устанавливает только проверенные патчи, которые вряд ли вызовут какие-либо проблемы.

Наконец, Windows 10 Education (Для образовательных учреждений) создана для школ, колледжей, университетов и других образовательных учреждений. Функционально она практически не отличается от версии Enterprise. Ключевой особенностью этого издания Windows 10 можно назвать редакцию Pro Education, которая позволяет ставить операционную систему на все компьютеры учреждения без доплаты — это полезно, если организация вдруг решит обновить технику.

Windows на 32 или 64 бита — в чем разница?

Неопытные пользователи ПК часто сталкиваются с этим вопросом, поскольку дистрибутивы всех версий Windows 10 предлагают два типа разрядности на выбор — 32-битные и 64-битные (или х32 / x64). Если не вдаваться в технические подробности, разрядность влияет на производительность компьютера. Старые 32-битные процессоры и программы физически не могут использовать больше 4 ГБ оперативной памяти, тогда как 64-битные не ограничены в плане ресурсов.

Так что здесь выбор крайне прост. Если на вашем компьютере стоит 32-битный процессор и / или менее 4 ГБ оперативной памяти, вам подойдет Windows x32. Если на вашем компьютере стоит 64-битный процессор и более 4 ГБ оперативной памяти, смело устанавливайте Windows x64 — она будет более эффективной.