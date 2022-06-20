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1 час назад

Россиянам рассказали о введении наказаний за VPN

Алиса Селезнёва

Наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов вводиться не будет, однако и использование таких приложений не приветствуется. Об этом заявил в интервью РБК глава Минцифры Максут Шадаев.

Россиянам рассказали о введении наказаний за VPN
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что Минцифры выступают против введения наказаний для интернет-пользователей в России.

«Никаких наказаний для пользователей не будет вводиться. Кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», - пояснил министр.

По словам Шадаева, пользователи и так не очень активно пользуются VPN-сервисами, так как это неудобно. Согласно результатам отслеживания пользовательского трафика, сейчас на заблокированные Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена), а также на Twitter, стало приходиться лишь 20% от того трафика, который был до начала спецоперации на Украине.

При этом глава Минцифры отметил, что выступает против блокировки YouTube.

«Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем», - пояснил Максут Шадаев.

Ранее «Известия» сообщили, что после блокировки ряда социальных сетей в России российские блогеры потеряли до 80% своего дохода. В свою очередь основательница PR- и блогерского агентства About You Виктория Французова ранее заявила Forbes, что после признания Meta экстремистской организацией доходы инстаграмеров поменялись кардинально.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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