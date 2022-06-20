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53 минуты назад

YouTube заблокировал каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»

Елена Прошина

Видеосервис YouTube заблокировал каналы медиагруппы «Красный квадрат» из-за «нарушений условий пользования». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

На YouTube заблокировали каналы популярных шоу Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сообщается при попытке открыть страницу на сайте видеосервиса.

Под блокировку попали каналы передач «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также ряд других аккаунтов, продюсированием которых занимается «Красный квадрат». При этом канал шоу «Голос» пока доступен.

«Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Он также производит программы «Две звезды», «Лучше всех!», «Сегодня вечером», сериалы «Мосгаз», «Дипломат», «Выстрел» и другие.

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Аркадий Ротенберг, купивший в 2014 году контрольный пакет акций медиахолдинга, находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Наука и техника,Аркадий Ротенберг,Microsoft,ЕС,
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