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1 час назад

Пентагон планирует использовать ракеты Space X Илона Маска для переброски десанта

Газета.Ru

Министерство обороны США прорабатывает вопрос об использовании ракет SpaceX Илона Маска для переброски «сил быстрого реагирования» к месту внезапно возникшей эскалации — например, при атаке американского посольства, как это произошло в 2012 году в Бенгази. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на документы Пентагона.

Пентагон захотел использовать ракеты Маска для переброски десанта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возможность просто продемонстрировать использование космического корабля SpaceX может удержать негосударственных субъектов от агрессивных действий в отношении Соединенных Штатов», — цитирует издание документ.

Еще один способ использовать ракеты Илона Маска в военных целях — переброска через космос военных грузов, таких как быстро развертываемые системы для авиабаз, транспортное и наземное оборудование, укрытия и прочие атрибуты наступательных операций, которые могут быть заброшены в любую точку планеты перед высадкой там американских войск.

Кроме того, уже сейчас спутники Space X активно используются для организации военной связи, в частности, на Украине, отмечает издание.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американские частные космические компании собирают как визуальные, так и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину данными, необходимыми для наведения ракет.

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X <…> сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — сказал Рогозин.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Boeing,Роскосмос,Пентагон,
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