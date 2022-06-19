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5 минут назад

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Илья Родин

Американская корпорации Microsoft ограничила для россиян возможность скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool со своего официального сайта. При попытке скачать программы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Об этом пишет издание Cnews.ru.

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11
Фото: ВикипедияВикипедия

Издание напомнило, что в начале марта 2022 года президент компании Microsoft Брэд Смит заявил о приостановке деятельности в России. Он подчеркнул, что решение принято из-за украинского кризиса.

У россиян возникли проблемы с работой смартфонов Samsung

Специалисты портала выяснили, что в настоящее время проблема со скачиванием программ возникла у пользователей большинства российских крупных провайдеров. В частности, не смогли получить необходимые файлы те, кто подключен к сети через проводной интернет «Билайн», мобильный Теле2, МТС, «Билайн».

Редакция обнаружила, что обойти запрет вполне возможно. Для этого необходимо зайти на сайт с любого IP-адреса, кроме российских. Кроме того, до скачивания программ необходимо выбрать любой язык сайта, кроме русского.

Наука и техника,Брэд Смит,Microsoft,Tele2,МТС,
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