Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

Американская корпорации Microsoft ограничила для россиян возможность скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool со своего официального сайта. При попытке скачать программы появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Об этом пишет издание Cnews.ru.

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Издание напомнило, что в начале марта 2022 года президент компании Microsoft Брэд Смит заявил о приостановке деятельности в России. Он подчеркнул, что решение принято из-за украинского кризиса.

Специалисты портала выяснили, что в настоящее время проблема со скачиванием программ возникла у пользователей большинства российских крупных провайдеров. В частности, не смогли получить необходимые файлы те, кто подключен к сети через проводной интернет «Билайн», мобильный Теле2, МТС, «Билайн».