Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил западную космонавтику в движении в сторону войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина телеканалу «Россия 24»

Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону к войне, — заявил он.

Он также предупредил, что увлечение высокотехнологическими устройствами, зависящими от электричества, может поставить западную цивилизацию на колени. По его мнению, «в ближайшие 15 лет ведущие космические державы выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы, способные "выключить одним щелчком" целые мегаполисы на Земле». По этой же причине, уверен он, не стоит полностью отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электромобилей.