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1 час назад

Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне

Lenta.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил западную космонавтику в движении в сторону войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина телеканалу «Россия 24»

Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону к войне, — заявил он.

Ранее глава госкорпорации заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Он также предупредил, что увлечение высокотехнологическими устройствами, зависящими от электричества, может поставить западную цивилизацию на колени. По его мнению, «в ближайшие 15 лет ведущие космические державы выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы, способные "выключить одним щелчком" целые мегаполисы на Земле». По этой же причине, уверен он, не стоит полностью отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электромобилей.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ЦРУ,Роскосмос,Пентагон,
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