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54 минуты назад

NASA выбрало двух астронавтов для полета на проблемном Boeing Starliner

Ferra.ru

В преддверии первого испытательного полета корабля Starliner с экипажем, NASA выбрало двух астронавтов для полета на борту проблемного космического корабля в рамках миссии, которая может стартовать в конце этого года.

NASA выбрало двух астронавтов для полета на проблемном Boeing Starliner
Фото: ferra.ruferra.ru

NASA объявило, что астронавты-ветераны Суни Уильямс и Бутч Уилмор полетят на борту корабля в рамках испытательного полета, дата запуска которого, по данным космического агентства, будет определена к концу июля.

Эти испытания имеют решающее значение для контракта компании Boeing с программой NASA Commercial Crew Program стоимостью 4,3 миллиарда долларов, которая, если все пройдет успешно, будет доставлять астронавтов на МКС с помощью космического корабля CST-100 Starliner. Однако с этим кораблем возникло несколько заминок, включая отказ двигателя, используемого для орбитального маневрирования, не говоря уже о множестве проблем и задержек, которые омрачили программу.

Тем не менее, NASA, похоже, намерено продолжить работу с Boeing Starliner, несмотря на покупку пяти дополнительных миссий у SpaceX, другого коммерческого партнера агентства, который осуществляет полеты астронавтов на МКС с 2020 года.

Наука и техника,Boeing,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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