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11 минут назад

Учёные изобрели колесо, которое самостоятельно катится в гору

Ferra.ru

Международная группа исследователей создала робота в виде колеса, который может самостоятельно подниматься по склону.

Робот состоит из отдельных сегментов, которые позволяют ему прижиматься к земле и даже преодолевать препятствия, взбираясь вверх по холму. Можно посмотреть на работу колеса в ролике ниже:

Робот состоит из отдельных двигателей, которые соединены вместе, образуя круглую структуру. При этом каждый модуль соединён с пластиковыми ручками с резиновой лентой, расположенными таким образом, чтобы генерировать противоположный крутящий момент. Тяга отдельных двигателей генерирует круговые колебания, которые заставляют колесо растягиваться и расширяться таким образом, что позволяет ему катиться в гору.

Пока непонятно, где можно было бы на практике применять такое колесо.

Для материала использовано изображение Quanta.

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