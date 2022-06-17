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44 минуты назад

Стоимость подписки Telegram Premium в App Store составит 449 рублей

ТАССиещё 2

Подписка на Telegram Premium при покупке через магазин приложений Apple обойдется пользователям в 449 рублей ежемесячно, следует из описания приложения в App Store.

Озвучена стоимость подписки Telegram Premium в App Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 июня Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram в июне 2022 года запустит платную премиум-подписку, которая позволит пользователям мессенджера получить дополнительные функции. Пользователи Telegram Premium смогут просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные другими премиум-пользователями, а также получат доступ к уникальным реакциям.

Наука и техника,Павел Дуров,Apple,
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