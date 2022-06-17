Артемий Лебедев объяснил заявление разработчика Google о разуме у ИИ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о ситуации с отстранением от работы разработчика компании Google Блейка Лемойна, заявившего о существовании разума у проекта искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA. В ролике на YouTube он объяснил, что сотрудник ошибочно воспринял высказывания нейросетевой языковой модели LaMDA за человеческие.

Фото: Universal Pictures Universal Pictures

«У чувака немного уплыл чердак, поэтому его и отправили в отпуск. Ведь Лемойн перегрелся и решил, что у нейросети, которую он помогал разрабатывать, появился разум», — отметил дизайнер.

По мнению блогера, при общении с ИИ разработчик начал «впадать в мистические трансы и рассказывать всем об этом».

«А разработчик после этого решил пойти и нанял адвоката для защиты нейросети, чтобы бороться с Google. Он там якобы увидел духа, отражение разума и живую душу», — добавил он.

Лебедев заключил, что комиссия внутри Google не нашла подтверждений о наличии разума у LaMDA.