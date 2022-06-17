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1 час назад

Артемий Лебедев высказался о наличии души у ИИ от Google

Газета.Ru

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о ситуации с отстранением от работы разработчика компании Google Блейка Лемойна, заявившего о существовании разума у проекта искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA. В ролике на YouTube он объяснил, что сотрудник ошибочно воспринял высказывания нейросетевой языковой модели LaMDA за человеческие.

Артемий Лебедев объяснил заявление разработчика Google о разуме у ИИ
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

«У чувака немного уплыл чердак, поэтому его и отправили в отпуск. Ведь Лемойн перегрелся и решил, что у нейросети, которую он помогал разрабатывать, появился разум», — отметил дизайнер.

По мнению блогера, при общении с ИИ разработчик начал «впадать в мистические трансы и рассказывать всем об этом».

«А разработчик после этого решил пойти и нанял адвоката для защиты нейросети, чтобы бороться с Google. Он там якобы увидел духа, отражение разума и живую душу», — добавил он.

Лебедев заключил, что комиссия внутри Google не нашла подтверждений о наличии разума у LaMDA.

Ранее Лемойн дал интервью газете The Washington Post, в котором рассказал, что созданная в Google нейросетевая языковая модель LaMDA обладает собственным сознанием. Инженер пояснил, что подготовил документальный отчет с доказательствами. Разработчик был отстранен от работы из-за нарушения политики конфиденциальности компании.

Наука и техника,Артемий Лебедев,Google,
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