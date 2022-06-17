Названа стоимость активации смартфонов Samsung для россиян

Россияне могут разблокировать смартфоны Samsung, купленные по параллельному импорту из других стран, минуя официальную службу вендора, но за дополнительную плату. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к Samsung.

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«Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до $100 (5,6 тыс. руб.) за штуку», — сообщил он.

По словам источника, в настоящее время многие импортеры в России закупают и ввозят в страну так называемые операторские модели. Смартфоны продаются по низкой стоимости, но не могут использоваться вне сетей конкретного оператора.

«Проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи. Такие аппараты продать крайне сложно», — констатировал источник, близкий к южнокорейской компании.

Он заключил, что с повышением профессионализма у импортеров исчезнет и проблема с необходимостью разблокировки.