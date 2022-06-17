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1 час назад

Источник "Известий" сообщил о возможности активировать смартфон Samsung в России за $100

Газета.Ru

Россияне могут разблокировать смартфоны Samsung, купленные по параллельному импорту из других стран, минуя официальную службу вендора, но за дополнительную плату. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к Samsung.

Названа стоимость активации смартфонов Samsung для россиян
Фото: Газета.руГазета.ру

«Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до $100 (5,6 тыс. руб.) за штуку», — сообщил он.

По словам источника, в настоящее время многие импортеры в России закупают и ввозят в страну так называемые операторские модели. Смартфоны продаются по низкой стоимости, но не могут использоваться вне сетей конкретного оператора.

«Проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи. Такие аппараты продать крайне сложно», — констатировал источник, близкий к южнокорейской компании.

Он заключил, что с повышением профессионализма у импортеров исчезнет и проблема с необходимостью разблокировки.

Ранее сообщалось, что часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, оказалось невозможно активировать на территории России.

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