Российская «дочка» Google в прошлом месяце уже говорила о планах подать в арбитражный суд заявление о признании банкротств. Насколько я понимаю, они, во-первых, не могут вывести деньги из России. Во-вторых, большая часть тех денег, которые у них в России есть, идет в счет погашения различных штрафных санкций: по иску «Царьграда», по иску футбольного клуба, плюс сейчас один из федеральных каналов подал к ним иск, точно также деньги будут удерживать. Еще и пользователи с ними судятся. В общем и целом все те деньги, которые остались у них на счету, будут распределены между теми, кто подает эти судебные иски. Компания не зарабатывает в России. Поскольку они перестали публиковать рекламные объявления, они не взимают платежи с разработчиков мобильных приложений, то есть выключили любую оплату, деньги не поступают. Нет денег, нет бизнеса, соответственно, нет необходимости в своем юридическом лице в нашей стране... Какой для них смысл быть здесь? Они просто решили закрыть свою «дочку».



Все это показывает, что компания Google не заинтересована в российском рынке ни в каком виде. Они не планируют здесь работать в ближайшее время, соответственно, можно ожидать любой подлянки со стороны их сервисов в нашей стране. Может произойти все что угодно с YouTube, с поиском Google, с почтой Gmail, с Google Документами и так далее.



Когда компания про бизнес, она обычно зарабатывает на своих сервисах для того, чтобы не нести убытки. А так они занимаются благотворительностью в России, оставив здесь свои сервисы. С точки зрения бизнеса - непонятно зачем. Возможно, есть какие-то другие причины, почему они могут оставить свои сервисы в России. Это могут быть любые причины, но не бизнесовые. Иранская модель показывает, что сервисы Google там работают. У них по многим параметрам ситуация такая же, как у нас. Но сервисы Google там остались.



Есть угроза, что это может произойти (прекращение работы сервисов Google в РФ - прим. ред.), потому что экономическая целесообразность нахождения здесь отсутствует. Они здесь не зарабатывают. Они больше не будут нести никакой ответственности по российским законам, потому что некому здесь отвечать.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)