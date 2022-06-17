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22 минуты назад

Россияне столкнулись с запретом на активацию смартфонов Samsung

Елена Прошина

В России оказалось невозможно активировать часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта. Об этом пишут «Известия».

У россиян возникли проблемы с работой смартфонов Samsung
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказалось, что если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС, активировать новый смартфон с SIM-картой российского оператора невозможно. Это касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в Россию по параллельному импорту.

Так, чтобы новый смартфон заработал, в него нужно вставить SIM-карту оператора, той страны, куда Samsung официально поставил гаджет, и поговорить по нему несколько минут. Только после этого можно использовать российскую карту. При этом с телефонами Apple подобных проблем нет.

В случае, если у гражданина нет нужной заграничной SIM-карты, то активировать смартфон можно в сервисных центрах Samsung. Для этого необходимо будет заплатить 5 тыс. руб. и подождать две недели. За это время компания рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

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Ранее стало известно, что объемы поставок смартфонов в Европу в первом квартале этого года упали на 12%. Это самый низкий показатель с 2013 года. По доле рынка на первом месте оказался бренд Samsung (35% всех поставок). На втором месте Apple (25%), на третьем – Xiaomi (14%).

Наука и техника,Ikea,ЕАЭС,Apple,
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