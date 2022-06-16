В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов раскрыл детали взлома российского видеохостинга Rutube. Хакеры проникли в систему Rutube за два месяца до массового сбоя сервиса и все это время изучали инфраструктуру видеохостинга, сообщил он газете «Ведомости».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — заявил эксперт по кибербезопасности. Злоумышленники не преследовали коммерческих целей, добавил он.

При этом до 9 мая, когда произошел масштабный сбой в работе видеохостинга, киберпреступники не проявляли себя, добавил Баранов. По его словам, им потребовалось время для изучения внутреннего функционирования сервиса.