Россия может остаться без собственных процессоров

«Байкал Электроникс», производитель российских процессоров Baikal, вероятно, заморозит проект выпуска устройств для серверных платформ Baikal-S. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ситуация обусловлена проблемами с размещением заказов на Тайване.

По словам двух собеседников на рынке микроэлектроники, тайваньская TSMC, где производятся чипы российской разработки, отказалась от заключения новых контрактов. Источник издания подчеркнул, что в Россию не поступают партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.

По мнению участники рынка, опрошенных изданием, «Байкал Электроникс» может отказаться от выпуска следующего поколения поцессоров для облачных вычислений в дата-центрах Baikal-S2 (в середине ноября 2021 года компания выиграла тендер Минпромторга на разработку устройств на сумму 5,64 млрд рублей). Первые партии этих чипов должны были быть готовы в 2025 году. Как уточнили в «Байкал Электроникс», «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».