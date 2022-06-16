Россия может остаться без собственных процессоров

«Байкал Электроникс», производитель российских процессоров Baikal, вероятно, заморозит проект выпуска устройств для серверных платформ Baikal-S. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Ситуация обусловлена проблемами с размещением заказов на Тайване.
По словам двух собеседников на рынке микроэлектроники, тайваньская TSMC, где производятся чипы российской разработки, отказалась от заключения новых контрактов. Источник издания подчеркнул, что в Россию не поступают партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.
По мнению участники рынка, опрошенных изданием, «Байкал Электроникс» может отказаться от выпуска следующего поколения поцессоров для облачных вычислений в дата-центрах Baikal-S2 (в середине ноября 2021 года компания выиграла тендер Минпромторга на разработку устройств на сумму 5,64 млрд рублей). Первые партии этих чипов должны были быть готовы в 2025 году. Как уточнили в «Байкал Электроникс», «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».
Летом прошлого года «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщил, что «Байкал Электроникс» купил российский производитель светотехнического оборудования группа «Вартон» (80% компании принадлежало совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову). По данным газеты, «Вартон» получил более 70% акций компании, сумма сделки не раскрывалась.