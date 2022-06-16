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6 минут назад

Россия может остаться без собственных процессоров

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Компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S, которые представила в конце 2021 года. Об этом узнала газета «Коммерсант». Причиной стал отказ тайваньской TSMC заключать новые контракты. Как утверждают источники издания, в Россию также не поступают уже произведённые процессоры для компьютеров и ноутбуков Baikal-M. Компания получала помощь от государства на разработку процессоров.

Россия может остаться без собственных процессоров
Фото: Leonid S19/commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0Leonid S19/commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

По данным газеты, до конца 2022 года «Байкал Электроникс» собиралась заказать у тайваньского производителя 300 000 процессоров. К 2025 году этот показатель должен был вырасти в два раза. На расширение собственной линейки российский производитель процессоров планировал потратить 23 млн рублей.

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Процессорами Baikal-S ещё на стадии производства заинтересовались крупные отечественные компании. «Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет», — заявил один из собеседников издания.

На этом фоне под угрозой может оказаться и выпуск следующего поколения процессоров Baikal-S2. Их планировали выпустить в 2025 году. Государство вложило в этот проект 5,64 млрд рублей.

В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2». Однако, как считают эксперты, скоро на российский серверный рынок преимущественно будут поставляться иностранные процессоры — от Intel, AMD, а также китайских производителей.

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Ранее производитель компьютеров iRU анонсировал запуск продаж персональных компьютеров на российских процессорах «Байкал-М» в первом полугодии 2022 года. Тогда в компании говорили, что отечественные процессоры сопоставимы по производительности с бюджетными аналогами, но будут стоить на 15–20% дороже.

В мае 2022 года Великобритания включила в свои санкционные списки российских производителей процессоров — «Байкал Электроникс» и МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус»). Теперь компаниям грозит запрет на использование британской архитектуры ARM. Как отмечали эксперты, это может остановить выпуск новых процессоров.

Наука и техника,Байкал Электроникс,Intel,
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