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1 час назад

В ВОЗ допустили подъем заболеваемости коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В 2022 году возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Новый подъем: В ВОЗ напомнили про коронавирус
Фото: ТАССТАСС

«Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», – сказала Вуйнович в интервью «Известиям».

Она добавила, что эпидемия гриппа также может проявить себя сильнее, поскольку в предыдущие годы респираторные инфекции были подавлены локдаунами и другими ограничительными мерами.

При этом Вуйнович пояснила, что смотрит с оптимизмом на перспективы борьбы с коронавирусом.

«Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем. Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям – а история нам показывает, что они никуда не деваются – будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику», – заключила представитель ВОЗ.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что новый, более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент.

Наука и техника,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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