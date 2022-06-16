Новый подъем: В ВОЗ напомнили про коронавирус

«Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем. Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям – а история нам показывает, что они никуда не деваются – будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику», – заключила представитель ВОЗ.