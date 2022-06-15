Телефоны с хорошей камерой: пять моделей до 30 000 рублей

Хорошая камера давно стала одним из главных требований к любому современному смартфону — но далеко не каждый смартфон может ее предложить. Это касается как премиального, так и бюджетного сегмента, где конкуренция еще жестче. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили небольшую подборку кандидатов с отличными камерами, которые стоят не дороже 30 000 рублей. Список составлен на основе тестов, проведенных специалистами DXOMARK.
OnePlus Nord 2 5G обладает одной из лучших камер в своем ценовом сегменте: выдержка и стабильная система автофокуса заслуживают отдельной похвалы. Основной объектив обладает отличной цветопередачей и яркостью, особенно при съемке внутри помещений. Детализация при съемке через телеобъектив оставляет желать лучшего, зато сверхширокоугольная камера показывает превосходный результат. И хотя качество видео немного страдает от шумов на ночных снимках без вспышки, OnePlus Nord 2 5G все равно выглядит солидно.
Для одного из младших представителей своей линейки Xiaomi Mi 11 Lite 5G обладает неплохими показателями. Точная выдержка на лицах даже при плохо поставленном освещении, хорошая (как правило) фильтрация шумов, высокая детализация видео. Правда, качество снимков варьируется и зависит от ряда факторов: например, снимки на открытых пространствах частенько отсвечивают тем или иным оттенком. Xiaomi Mi 11 Lite 5G далеко не идеален, но его недостатки легко принять на фоне сравнительно низкой стоимости смартфона.
Oppo A94 5G вряд ли можно назвать лидером класса, но по части камеры он практически не отстает от конкурентов. Надежный автофокус на основном объективе, в целом аккуратная выдержка и довольно низкий уровень шума по сравнению с другими телефонами схожего ценового сегмента. Без телеобъектива качество снимков на средней и дальней дистанции проседает, но фотографии на близком расстоянии получаются хорошими — особенно в режиме боке. Жаль только, что качество видеосъемки могло быть и получше: роликам явно не хватает выдержки при плохом освещении.
Oppo Reno6 5G — еще один достойный вариант, если вам нужна отличная камера. Основной объектив обеспечивает стабильную выдержку при ярком освещении и внутри закрытых помещений. Стабилизация видео, эффект размытия и подавление шумов тоже на уровне. В то же время, тональность высококонтрастных изображений порядком сжимается, а насыщенность цветопередачи на фотографиях и видеосъемке не слишком высока. Oppo Reno6 5G имеет привлекательные плюсы, но к ним прилагаются недостатки, которые покажутся части пользователей фатальными.
Oppo Find X5 Lite — крепкий середнячок в своем классе. Далеко не самый плохой, но отнюдь не идеальный выбор. Камера делает достаточно качественные снимки, если освещение позволяет, но фотографиям не хватает насыщенности и детализации. С другой стороны, телеобъектив предлагает хорошую выдержку, плюс камера неплохо справляется с ярким светом за счет широкого динамического диапазона.