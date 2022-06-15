Телефоны с хорошей камерой: пять моделей до 30 000 рублей

Хорошая камера давно стала одним из главных требований к любому современному смартфону — но далеко не каждый смартфон может ее предложить. Это касается как премиального, так и бюджетного сегмента, где конкуренция еще жестче. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили небольшую подборку кандидатов с отличными камерами, которые стоят не дороже 30 000 рублей. Список составлен на основе тестов, проведенных специалистами DXOMARK.

Фото: Oppo Oppo

OnePlus Nord 2 5G

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Процессор: MediaTek MT6893 Dimensity 1200

MediaTek MT6893 Dimensity 1200 Дисплей: 6,4 дюйма, Fluid AMOLED, 90 Гц

6,4 дюйма, Fluid AMOLED, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/128, 8/128, 8/256, 12/256 ГБ

6/128, 8/128, 8/256, 12/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 50 Мп, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 8 Мп, f/2.3, 119˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.5, (depth)

50 Мп, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 8 Мп, f/2.3, 119˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.5, (depth) Аккумулятор: 4500 мАч

4500 мАч Габариты: 15,9 х 7,3 х 0,83 см

15,9 х 7,3 х 0,83 см Вес: 189 г

189 г Цена: от 30 000 руб

OnePlus

OnePlus Nord 2 5G обладает одной из лучших камер в своем ценовом сегменте: выдержка и стабильная система автофокуса заслуживают отдельной похвалы. Основной объектив обладает отличной цветопередачей и яркостью, особенно при съемке внутри помещений. Детализация при съемке через телеобъектив оставляет желать лучшего, зато сверхширокоугольная камера показывает превосходный результат. И хотя качество видео немного страдает от шумов на ночных снимках без вспышки, OnePlus Nord 2 5G все равно выглядит солидно.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Процессор: Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G

Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G Дисплей: 6,55 дюйма, HDR10+ AMOLED, 90 Гц

6,55 дюйма, HDR10+ AMOLED, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 ГБ

6/64, 6/128, 8/128, 8/256 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 64 Мп, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 5 Мп, f/2.4, (macro), AF

64 Мп, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 5 Мп, f/2.4, (macro), AF Аккумулятор: 4250 мАч

4250 мАч Габариты: 16 х 7,6 х 0,68 см

16 х 7,6 х 0,68 см Вес: 159 г

159 г Цена: от 25 000 руб

Xiaomi

Для одного из младших представителей своей линейки Xiaomi Mi 11 Lite 5G обладает неплохими показателями. Точная выдержка на лицах даже при плохо поставленном освещении, хорошая (как правило) фильтрация шумов, высокая детализация видео. Правда, качество снимков варьируется и зависит от ряда факторов: например, снимки на открытых пространствах частенько отсвечивают тем или иным оттенком. Xiaomi Mi 11 Lite 5G далеко не идеален, но его недостатки легко принять на фоне сравнительно низкой стоимости смартфона.

Oppo A94 5G

Процессор: MediaTek MT6853 Dimensity 800U

MediaTek MT6853 Dimensity 800U Дисплей: 6,43 дюйма, Super AMOLED

6,43 дюйма, Super AMOLED Варианты подсистемы памяти: 8/128 ГБ

8/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 48 Мп, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth)

48 Мп, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth) Аккумулятор: 4310 мАч

4310 мАч Габариты: 16 х 7,3 х 0,78 см

16 х 7,3 х 0,78 см Вес: 173 г

173 г Цена: от 14 000 руб

Oppo

Oppo A94 5G вряд ли можно назвать лидером класса, но по части камеры он практически не отстает от конкурентов. Надежный автофокус на основном объективе, в целом аккуратная выдержка и довольно низкий уровень шума по сравнению с другими телефонами схожего ценового сегмента. Без телеобъектива качество снимков на средней и дальней дистанции проседает, но фотографии на близком расстоянии получаются хорошими — особенно в режиме боке. Жаль только, что качество видеосъемки могло быть и получше: роликам явно не хватает выдержки при плохом освещении.

Oppo Reno6 5G

Процессор: MediaTek MT6877 Dimensity 900

MediaTek MT6877 Dimensity 900 Дисплей: 6,43 дюйма, AMOLED, 90 Гц

6,43 дюйма, AMOLED, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128, 12/256 ГБ

8/128, 12/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 64 Мп, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 Мп, f/2.4, (macro)

64 Мп, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 Мп, f/2.4, (macro) Аккумулятор: 4300 мАч

4300 мАч Габариты: 15,7 х 7,2 х 0,76 см

15,7 х 7,2 х 0,76 см Вес: 182 г

182 г Цена: от 25 000 руб

Oppo

Oppo Reno6 5G — еще один достойный вариант, если вам нужна отличная камера. Основной объектив обеспечивает стабильную выдержку при ярком освещении и внутри закрытых помещений. Стабилизация видео, эффект размытия и подавление шумов тоже на уровне. В то же время, тональность высококонтрастных изображений порядком сжимается, а насыщенность цветопередачи на фотографиях и видеосъемке не слишком высока. Oppo Reno6 5G имеет привлекательные плюсы, но к ним прилагаются недостатки, которые покажутся части пользователей фатальными.

Oppo Find X5 Lite

Процессор: MediaTek MT6877 Dimensity 900

MediaTek MT6877 Dimensity 900 Дисплей: 6,43 дюйма, HDR10+ AMOLED, 90 Гц

6,43 дюйма, HDR10+ AMOLED, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/256 ГБ

8/256 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 64 Мп, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.3, 119˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (macro)

64 Мп, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.3, 119˚ (ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (macro) Аккумулятор: 4500 мАч

4500 мАч Габариты: 16 х 7,3 х 0,78 см

16 х 7,3 х 0,78 см Вес: 173 г

173 г Цена: от 19 000 руб

Oppo