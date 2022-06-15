Астрономы поймали сигнал, похожий на след инопланетной цивилизации

Группа китайских астрономов заявила, что обнаружила «подозрительные» сигналы, которые могут исходить от инопланетной цивилизации. Об этом сообщает Science and Technology Daily, официальное издание Министерства науки и технологий КНР.

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«Вероятность, что подозрительный сигнал возник в результате интерференции радиоволн также велика, и потому требуются дополнительные проверки и исследования, что может занять долгое время», – заявил Чжан Тунцзе, глава китайской Группы исследования внеземных цивилизаций.

Необычный сигнал был обнаружен в архивных данных 2019 года, полученных пятисотметровым радиотелескопом FAST в Юго-Западном Китае. Астрономы подчеркивают, что у этих сигналов может быть и более простое объяснение.

Корреспондент американского издания Space News Эндрю Джонс, специалист по китайской космической программе, также предостерег от избыточного энтузиазма. «Это интересно, но не слишком увлекайтесь», – написал он в своем Twitter. Многие другие эксперты также призывают дождаться выхода научной статьи с подробным описанием феномена, прежде чем делать выводы.