Чем опасен космический мусор и что это такое

Сейчас все чаще можно услышать тревожные рассуждения о том, что человечеству грозит очередной мусорный кризис — только не на самой планете, а на ее орбите. Космический мусор из теоретической опасности давно превратился в суровую реальность, которая отбрасывает тень на все дальнейшие планы по освоению космоса. Рассказываем, что такое космический мусор и почему он вызывает опасения.

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Что такое космический мусор

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Космический мусор — это различные твердые отходы, скопившиеся на околоземной орбите за десятилетия освоения космоса. Среди них встречаются отделившиеся ступени ракет-носителей, обломки всяческих спутников и космических аппаратов, фрагменты двигателей. Иными словами, почти все, что попадает на орбиту при помощи человека, рано или поздно превращается в мусор.

Важно отметить, что подобного мусора в космосе гораздо больше, чем можно подумать. «РБК Тренды» пишет, что, согласно приблизительным подсчетам, сейчас вокруг планеты вращается более 100 млн единиц хлама. И это только то, что еще можно хоть как-то обнаружить при наблюдении: маленькие (меньше 1 мм) частицы мусора тяжело отслеживать, хотя их счет давно пошел на триллионы.

Чем опасен космический мусор

Высказывания о том, что человечеству нужно как можно скорее заняться решением мусорной проблемы в космосе, звучат по нескольким причинам. Во-первых, космический мусор представляет серьезную угрозу для спутников. Из-за крайне высокой скорости движения даже крошечный объект (не больше сантиметра) может критически повредить какой-нибудь аппарат или орбитальную станцию. Фрагменты покрупнее при столкновении спокойно могут разнести спутник на куски, что создаст еще больше потенциально опасного мусора. Конечно, специалисты стараются отслеживать перемещение таких объектов, но это едва ли решает проблему.

Во-вторых, эксперты опасаются, что в конце концов человечество настолько засорит околоземную орбиту, что вывод новых спутников будет физически невозможен. Этот печальный исход может возникнуть из-за так называемого синдрома Кесслера, который гласит, что каждый выброс космического мусора запускает цепную реакцию и создает новый мусор — и так до бесконечности. Некоторые исследователи даже считают, что первые симптомы синдрома уже наблюдаются в отдельных областях орбиты.

Как борются с космическим мусором

Несмотря на то, что о будущем мусорном кризисе начинали говорить еще в середине прошлого века, космические агентства до сих пор не нашли практичный способ очистки орбиты от искусственных отходов. Нынешние технологии в теории позволяют отсеивать достаточно крупные объекты, но если говорить о мелком мусоре, то рабочего решения пока нет.