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1 час назад

Раскрыт дизайн прозрачного смартфона Nothing Phone 1

Газета.Ru

Компания Nothing продемонстрировала заднюю панель Nothing Phone 1, сообщает портал XDA-Developers. Это будет первый смартфон компании, основанной бывшим сооснователем и главой OnePlus Карлом Пеем.

Раскрыт дизайн прозрачного смартфона Nothing Phone 1
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несмотря на то, что Nothing Phone 1 преподносится как прозрачный смартфон, на опубликованных компанией изображениях нельзя разглядеть внутренности гаджета, так как все детали скрыты под панелью. Также подтвердились утечки, согласно которым новинка будет оснащена двойной камерой в стиле iPhone X.

Судя по фотографиям, смартфон будет оснащен катушкой для беспроводной зарядки, а качелька регулировки громкости расположится на левой грани Nothing Phone 1, в то время как справа разместят только кнопку питания.

Согласно утечкам, Nothing Phone 1 будет лишен «подбородка» — широкой рамки в нижней части экрана. Смартфон будет питаться от процессора Snapdragon 7 Gen 1 и работать под управлением Android 12 с предустановленной фирменной оболочкой Nothing OS.

Первым продуктом компании стали беспроводные наушники ear 1 с уникальным прозрачным дизайном. Презентация второго гаджета Nothing Phone 1 должна состояться 12 июля.

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