С карт Google в России пропали точки обновленного McDonald’s

Google на своих картах не показывает новые точки кафе сети McDonald’s, которые теперь в России называются «Вкусно и точка». По такому запросу не удается найти ни одного бывшего «Мака». Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

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При запросе «Вкусно и точка» американский поисковик выдает все что угодно, но только не новые заведения общепита. К примеру, на карте можно увидеть «точки лапши», «индийские точки», «точки питания» и прочие заведения, где в названии есть слово «точка». Однако ни одного бывшего McDonald’s найти не удается. При этом по запросу McDonald’s находятся все заведения, где он был ранее.

Ранее сообщалось, что московские кафе McDonald’s в приложении «Яндекс.Карты» называются «Мак». Новое название было указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади.