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49 минут назад

Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится с 25 октября

Лера Букина

У клиентов банковской системы «Мир» появится возможность оплачивать покупки без предъявления карты с 25 октября. Операции оплаты и возврата будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится с 25 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители «Мира» и крупных банков подтвердили эти данные. Издание отмечает, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Однако оплата будет доступна лишь после аутентификации держателя карты. Отмечается, что для считывания QR-кода нового типа будут нужны доработки.

Платежная система «Мир» планирует дать банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Издание, ссылаясь на платежную систему, подчеркивает, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут предоставлять этот сервис своим клиентам.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», - отметили в платежной системе.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что у российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.

Наука и техника,Зарина Догузова,Ростуризм,
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