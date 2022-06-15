Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится с 25 октября

У клиентов банковской системы «Мир» появится возможность оплачивать покупки без предъявления карты с 25 октября. Операции оплаты и возврата будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

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Представители «Мира» и крупных банков подтвердили эти данные. Издание отмечает, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Однако оплата будет доступна лишь после аутентификации держателя карты. Отмечается, что для считывания QR-кода нового типа будут нужны доработки.

Платежная система «Мир» планирует дать банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Издание, ссылаясь на платежную систему, подчеркивает, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут предоставлять этот сервис своим клиентам.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», - отметили в платежной системе.