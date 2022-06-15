Как российские лаборатории борются со сбоем поставок реагентов?

Одна из слушательниц Business FM рассказала редакции, что по состоянию здоровья ей надо было сдать целый ряд анализов, часть из которых узкоспециализированная. Ценник не маленький, поэтому была мысль пройти все обследования в несколько посещений. Но в клинике поторопили: реагентов для некоторых анализов уже нет, а какие-то могут закончиться в ближайшее время.

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Сотрудники радиостанции позвонили под видом клиентов на горячую линию «Гемотеста». Там заявили, что целый ряд обследований сейчас действительно приостановлен:

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— Пока ориентировочно до 1 июля ожидаем. Только после 1 июля можно будет уточнить, восстановлен ли в работе анализ.

— Скажите, а цены сильно выросли?

— Старые цены неизвестны. Сейчас новые цены отображаются в реальном времени. Было повышение стоимости, но не на все исследования. На данный момент не выполняются следующие исследования: пересмотр цитологических препаратов, фадиатоп иммуноглобулин E, антиген рака мочевого пузыря, ВПЧ, дайджест-тест, Bordetella pertussis, коклюш иммуноглобулин E, исследование субпопуляции B-лимфоцитов...

И далее идет целый список анализов на аллергии — на березу, одуванчик, домашнюю пыль, ряд молочных белков, какао, апельсин, капусту, картофель и много другого. Все они проводились по технологии ImmunoCap, основными поставщиками реактивов для которой были шведская Phadia AB и американская Thermo Fisher Scientific. Как стало известно в мае, последняя прекратила принимать заказы на поставки в Россию. Также TFS — лидер по производству реагентов для FISH-тестов. Они определяют хромосомный набор и нужны для диагностики патологий плода, половой системы и так далее. Такие тесты есть у китайских производителей, но на них нет регистрационных удостоверений, действительных в России.

В конце мая «Ведомости» писали, что ряд российских медучреждений уже столкнулись с дефицитом импортных расходников. Согласно исследованию «Актион медицины», перебои с поставками отметили почти половина из 130 опрошенных специалистов, у 20% они и вовсе прекратились. Минпромторг тогда опроверг дефицит и отметил, что реагенты и расходные материалы для медицинских обследований могут включить в список параллельного импорта, если их нехватка станет очевидной. Пока этого не произошло. Эту новость Business FM комментировала представитель сети лабораторий «Инвитро» Нина Орешкина. 23 мая она сказала, что запасов тест-систем хватит на месяц-полтора. Сейчас же, по ее словам, ситуация нормализовалась.

Нина Орешкина руководитель отдела по связям с общественностью «Инвитро» «Что касается основной части нашего портфеля, в частности топ-100 и даже, возможно, топ-200 самых часто заказываемых тестов, здесь никаких существенных, драматических изменений мы не наблюдаем. Действительно, определенные моменты коснулись тестов на аллергии. Есть производитель, который прекратил сотрудничество с Россией, но здесь мы используем альтернативную, тоже иностранную технологию и переходим на тест-системы отечественных производителей. Речь идет о поиске реакции к тому же аллергену, но от другого производителя при помощи немножко другой технологии».

О каких зарубежных аналогах идет речь, в компании не уточнили. На сайте в описании услуги страна-производитель не указана, но во многих до сих пор используется ImmunoCap.