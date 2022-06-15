«Луну-25» отправили на испытания

Специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») продолжают работу над автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25». Летное изделие АМС отправили в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) для проведения комплексных электрических испытаний, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Испытания пройдут в вакуумной камере ВК 600/300, которая оснащена имитаторами воздействия космического пространства. Испытания проводят с целью проверки функционирования летного образца аппарата в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.

После завершения испытаний аппарат вернут в НПО имени Семена Лавочкина для проведения дальнейших работ. Испытания в НИЦ РКП планируют завершить в июле. Весь комплекс наземно-экспериментальной отработки АМС перед отправкой на космодром могут завершить летом.

В мае генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» запустят в конце сентября.