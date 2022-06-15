Такого не было 4 млн лет: Климатологи предупредили об опасности

Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа, когда-либо зарегистрированном в атмосфере: его содержание на 50% выше доиндустриального. Такого количества CO2 на планете не было последние четыре миллиона лет. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько. Если ввести поисковый запрос "углекислый газ", то большинство публикаций будут посвящены опасности, которую это вещество представляет для планеты Земля.

Фото: AP Photo/Andy Wong AP Photo/Andy Wong

CO2 обвиняют во всех смертных грехах, с ним призывают бороться, пугают нас глобальным потеплением, гибелью биосферы и прочими катаклизмами. Но, как это ни удивительно, если мы каким-то волшебным образом полностью лишим Землю этого газа, жизнь на планете исчезнет тут же вместе с ним. Углекислый газ (он же диоксид углерода) – важнейшая часть биосферы, без него многие процессы в мире станут невозможны. Проблема заключается не в самом CO2, а в росте его количества. Каждый из нас в сутки выдыхает примерно один килограмм углекислоты, это конечный продукт нашего метаболизма. То же самое относится и к остальным живым земным существам – все мы дружно насыщаем ей атмосферу Земли.

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Из воздуха CO2 поглощают растения, которым он нужен для фотосинтеза, затем углерод попадает в организмы травоядных животных, а из них – к хищникам, и на этом круг замыкается. Долгое время главным способом доставки углерода из "тела" планеты в атмосферу были вулканы. Периоды их бурной деятельности в истории Земли отмечены повышенным содержанием атмосферного CO2.

Но пару сотен лет назад человечество вступило в эру промышленной революции. Люди изобрели машины и механизмы, которые работают на ископаемом топливе – каменном угле и нефти. При их сжигании образуется углекислый газ. Мы начали активно добывать из земных недр топливо и выбрасывать продукты его сгорания в атмосферу. Другими словами, люди взяли на себя работу вулканов, и как результат – содержание диоксида углерода в воздухе многократно выросло. Казалось бы – ну и что с того? Больше углекислого газа – активнее его круговорот!

Все дело в том, что CO2, кроме всего прочего, является парниковым. Такие газы работают как теплица, не позволяя нашей планете остывать в космическом вакууме. Без углекислоты средняя температура по планете не поднялась бы выше минус 18°C, жизнь на ней стала бы невозможной. Но и много CO2 – тоже плохо. Переизбыток парниковых газов приводит к перегреву поверхности Земли. Это и есть то самое глобальное потепление, о котором вот уже пару десятилетий взволнованно говорят ученые.

Поэтому человечеству необходимо переходить на чистые, возобновляемые источники энергии – атомные, термоядерные, солнечные, ветровые, приливные и так далее. Нам просто нужно прекратить вытаскивать углерод из земной коры и выбрасывать его в воздух.

Измерения, проведенные Обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях, показали, что в 2022 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 421 часть на миллион (ppm). При этом норма для сухого чистого воздуха – всего 300 ppm. Однако и до этого момента содержание углекислого газа на планете было немаленькое. Тем не менее Земля процветала. Динозавры, правда, давно уже вымерли, но существовали древесные ленивцы и бегемоты, по лугам паслось необыкновенное разнообразие травоядных. Появлялись все новые виды хищников, птиц, грызунов, бродили мамонты, эволюционировали наши предки – австралопитеки.