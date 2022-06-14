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20 минут назад

В WhatsApp появится новая функция для пользователей Android

Lenta.ruиещё 1

Основатель компании Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) Марк Цукерберг анонсировал появление в мессенджере WhatsApp новой возможности, с помощью которой пользователи смогут переносить переписки со смартфонов на Android на устройства с операционной системой iOS. Пост об этом был опубликован во вторник, 14 июня, на его странице в Facebook.

В WhatsApp появится новая функция для пользователей Android
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы добавим в WhatsApp возможность безопасно переключаться между устройствами Android и iOS и переносить переписки, фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения. (...) Мы запустили функцию переноса чатов с iPhone на Android в прошлом году, а теперь добавим возможность переноса данных с Android на iPhone», — написал глава Meta и добавил, что эта была одна из самых ожидаемых опций.

Когда именно пользователям мессенджера станет доступна функция переноса переписок с устройств Android на iOS, Цукерберг не уточнил.

Ранее стало известно о другой новой функции, которая появилась в WhatsApp. Сообщалось, что юзерам разрешили добавлять в групповые беседы до 512 участников.

В 2021 году в WhatsApp появилась функция, позволяющая безопасно передавать историю чатов с iOS на Android. Уточнялось, что для этого пользователям необходим кабель Lightning на USB-C.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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