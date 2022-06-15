В WhatsApp появится новая функция для пользователей Android

В WhatsApp появилась возможность переноса истории сообщений с Android на iOS. О внедрении новой функции в мессенджер объявил Марк Цукерберг, сообщает портал WABetaInfo. Для запуска процесса импорта сообщений пользователю потребуются смартфоны под управлением операционных систем не ниже Android 5 и iOS 15.5. Отмечается, что при переносе чатов на разные платформы администрация WhatsApp не видит пользовательские данные. Пользователи популярного мессенджера не могли переносить и сохранять свои сообщения при переходе с Android на iPhone и наоборот с самого момента создания WhatsApp в 2009 году. Только в 2021 году владельцам iPhone стала доступна возможность переноса данных на Android, а обратный импорт до недавних пор оставался невозможным. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в мессенджере WhatsApp добавили возможность восстановления удаленных сообщений.