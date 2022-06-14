Внезапная поломка личного компьютера может дорого обойтись любому человеку, но одно дело, если какой-то из компонентов системы плохо работает — совсем другое дело, если ПК не включается в принципе. В этом случае желательно как можно быстрее обратиться в специализированный сервисный центр, но есть несколько способов провести диагностику на дому своими руками. Рассказываем, что делать, если компьютер не включается.

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Добавьте мощности

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Если ваш компьютер вообще не включается (вентиляторы не работают, нет огоньков, ничего не появляется на экране), то есть вероятность, что возникла проблема с питанием. Отключите кабель питания и вставьте его напрямую в розетку вместо сетевого пилота или бесперебойного блока. Также проверьте, включен ли переключатель на самом блоке питания.

Если вы используете ноутбук, убедитесь, что зарядный кабель прочно подключен к соответствующему разъему. Если ноутбук заряжается через один из портов USB-C, то попробуйте другой — не все из них могут действительно обеспечивать энергию для зарядки. Неполадки блока питания часто вызывают проблемы со включением системы, так что если эта инструкция вам не поможет, то скорее всего придется озаботиться его заменой.

Проверьте монитор

Если системный блок издает звуки, будто бы он включается, но на экране ничего не появляется, то, возможно, все в порядке — просто монитор не показывает изображение. Проверьте, подключено ли устройство (опять же, есть смысл вставить кабель питания прямо в розетку) к сети и системному блоку. Также проверьте, включен ли монитор — да, совет банальный, но тем не менее.

Еще вам стоит убедиться, что кабели, соединяющие монитор и системный блок, не пришли в негодность. Попробуйте поменять провода на новые или вставьте старые в другие разъемы.

При наличии другого монитора попробуйте подключить его к компьютеру другими проводами — если это поможет, то, возможно, проблема кроется в неисправных проводах. Если вы используете ноутбук, то для начала попробуйте увеличить яркость: вдруг все на самом деле работает, но из-за темного экрана кажется иначе. Еще стоит попробовать переключить источник изображения — обычно это делается через сочетание клавиши Fn и одной из кнопок F1-F12

Если запасной монитор или даже телевизор без проблем показывают изображение на ПК, то вам следует подумать над покупкой нового монитора.

Прислушайтесь к материнской плате

Во время запуска ваш компьютер может издать короткий писк — одиночный звук обычно означает, что все в порядке. Однако при наличии неполадок материнские платы издают последовательность звуков, похожую на азбуку Морзе: для того, чтобы расслышать их, нужно подключить специальный динамик. Попробуйте изучить пользовательскую инструкцию для вашей материнской платы — там наверняка будет написано, чем вызваны звуки и что они означают.

Помимо этого, некоторые материнские платы выводят информацию об ошибках на отдельный дисплей или подсказывают код неполадки при помощи комбинации светодиодов. Опять же, подробные данные об этих функциях можно найти в инструкции.

Отключите все USB-устройства

Попробуйте включить компьютер, отключив всю периферию. Клавиатуру, мышь, веб-камеру, внешние жесткие диски, наушники, флеш-накопители, геймпады — вообще всю. Это поможет выяснить, не создает ли одно из устройств системный конфликт. Дело может быть даже не в самой периферии — иногда проблемы возникают из-за неисправности конкретного разъема.

Для правильной диагностики после включения компьютера подсоединяйте USB-устройства по очереди.

Переставьте внутренние компоненты компьютера

Существует вероятность, что один из ключевых компонентов системы немного отошел от гнезда на материнской плате, особенно если вы недавно перевозили системный блок. Если вы не боитесь разбирать компьютер своими руками, попробуйте открыть системный блок и проверить, все ли комплектующие (видеокарта, оперативная память, процессорный кулер) прочно сидят на своих местах. Полностью отсоедините их и затем вставьте назад. Также есть смысл попробовать включить компьютер без одной плашки оперативной памяти — это сможет исключить их из списка возможных неполадок.

Другой вариант — это временно заменить старые компоненты компьютера на те, что гарантированно работают. Для этого понадобится либо полностью функциональный запасной ПК, либо компьютер товарища, который не против одолжить собственное железо.

Проверьте настройки BIOS

Если компьютер включается, но не может прогрузиться дальше стандартного загрузочного экрана, есть шанс, что проблема кроется в настройках BIOS. Например, система может пытаться запустить Windows не на том загрузочном диске, или некорректные настройки оверклокинга мешают работе ПК.

Для того, чтобы проверить эти параметры, нужно зайти в BIOS: обычно это делается нажатием клавиши F2 или Delete. Убедитесь, что компьютер распознает плашки оперативной памяти, не перегревается и загружает операционную систему из правильного диска — вся эта информация как правило находится прямо на стартовом экране.

Если параметры BIOS в порядке, то попробуйте вернуть заводские настройки — но предварительно сфотографируйте на телефон собственные, чтобы ничего не потерять.

Запустите компьютер в безопасном режиме

Если ПК выдает синий экран смерти сразу после включения, проблему может быть вызвана приложением, одним из драйверов или каким-то компонентом программного обеспечения. Запишите код ошибки и по возможности пробейте его в любом поисковике — это позволит найти чуть больше информации о неполадке.

Тем не менее, для ремонта вам скорее всего придется включить компьютер в безопасном режиме. Самый простой способ войти в него на Windows 10 — это три раза подряд прервать процесс запуска системы, нажав на кнопку перезагрузки. После этого вы должны попасть на экран, где вам предложат три варианта безопасного режима: выбирайте тот, что позволяет пользоваться Интернетом. На всякий случай предупреждаем, что в безопасном режиме будут работать только жизненно важные функции, драйверы и службы.