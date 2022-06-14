Астрономы составили самую подробную карту Луны

Самую подробную карту Луны составили ученые из Китайской академии наук и других исследовательских центров. Они опубликовали ее в журнале Science Bulletin.

Исследователи проанализировали все накопленные за последние десятилетия данные о поверхности Луны и нанесли их на карту в масштабе 1 : 2 500 000. На сегодняшний день это самая подробная карта Луны, утверждают ученые.