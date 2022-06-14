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46 минут назад

Астрономы составили самую подробную карту Луны

Самую подробную карту Луны составили ученые из Китайской академии наук и других исследовательских центров. Они опубликовали ее в журнале Science Bulletin.

Астрономы составили самую подробную карту Луны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали все накопленные за последние десятилетия данные о поверхности Луны и нанесли их на карту в масштабе 1 : 2 500 000. На сегодняшний день это самая подробная карта Луны, утверждают ученые.

National Space Science Center/Chinese Academy of Sciences

«Геологические карты Луны дают исчерпывающую информацию о геологических пластах, особенностях строения, литологии и хронологии поверхности лунной коры, которые отражают ее эволюцию в условиях магматических процессов, катастрофических воздействий и вулканической деятельности. Карта представляет собой современную иллюстрацию кратеров разных периодов, распределения 17 типов горных пород и 14 типов геологических структур», — сообщили исследователи.

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