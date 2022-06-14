В России работают над уникальной моделью искусственного интеллекта Fusion Brain

В данный момент учеными из команды Fusion Brain Института искусственного интеллекта AIRI при поддержке команд Sber AI и SberDevices разрабатывается модель для решения почти 800 задач. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Проект называется Fusion Brain.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Разработка новых мультимодальных, мультизадачных и мультиязычных архитектур — одна из главных современных задач исследователей ИИ по всему миру, а также большой научный и инженерный вызов. Исследованиями в этой области активно занимаются крупнейшие исследовательские лаборатории DeepMind, OpenAI, а также такие университеты, как Stanford, Oxford, Berkeley. Тем не менее, в настоящее время большие предобученные модели, так называемые Foundation Models, все еще используются в небольшом количестве передовых задач ИИ, и исследование их оптимальных архитектур находится в стадии активной разработки.

Видео дня

«Обычно считается, что слабый искусственный интеллект — это нейросеть, которая может решать одну задачу, а сильный искусственный интеллект умеет самообучаться новым задачам, понимать человеческий язык, объяснять и принимать решения в условиях неопределенности. Модели-лидеры в мире сейчас могут решать до 600 задач. Модель, которую с нашей помощью развивают в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта AIRI, планируется запустить в 2023 году», — отметил Александр Ведяхин.

Модель позволит решать множество прикладных задач самой разной природы без дообучения или с минимальным дообучением.

Ранее, в рамках онлайн-соревнования AI Journey Contest 2021, был проведен конкурс Fusion Brain Challenge по созданию единой модели, способной качественно решить каждую из предложенных подзадач: Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии, Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению, Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении и Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python. Все победители с задачей построения единой архитектуры справились.