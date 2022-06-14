В Лиге безопасного интернета опасаются бесплатных VPN

«Подавляющее большинство людей используют бесплатные VPN-сервисы, а все, что бесплатно, так или иначе имеет свою цену. Любое приложение бесплатное выкачивает данные из устройства, и плата за использование этого приложения — это та информация, которая хранится на нашем устройстве. Таким образом, многие люди потом не понимают, почему совершаются мошеннические действия с использованием данных карточек или иных персональных данных. Даже работая в фоновом режиме, приложение продолжает собирать эти данные», — предупредила Екатерина Мизулина.