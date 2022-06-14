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1 час назад

Хакеры начали воровать логины и пароли россиян через сервисы бесплатных VPN

Ferra.ruиещё 7

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала, что бесплатные VPN-сервисы опасны для пользователей, потому что выкачивают персональные данные и приводят к дальнейшим утечкам информации.

В Лиге безопасного интернета опасаются бесплатных VPN
Фото: ferra.ruferra.ru

По её словам, бесплатные продукты так или иначе имеют свою цену. В данном случае — сбор и удалённую передачу данных, отсутствие заявленной якобы полной анонимности в интернете. Мизулина подчеркнула, что слухи о полной анонимности в сети благодаря VPN — миф, так как любой специалист хорошего уровня может обнаружить цифровые следы человека, причём в короткий момент времени.

«Подавляющее большинство людей используют бесплатные VPN-сервисы, а все, что бесплатно, так или иначе имеет свою цену. Любое приложение бесплатное выкачивает данные из устройства, и плата за использование этого приложения — это та информация, которая хранится на нашем устройстве. Таким образом, многие люди потом не понимают, почему совершаются мошеннические действия с использованием данных карточек или иных персональных данных. Даже работая в фоновом режиме, приложение продолжает собирать эти данные», — предупредила Екатерина Мизулина.

Наука и техника,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,
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