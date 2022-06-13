Палеонтологи выяснили, что мастодонты путешествовали ради спаривания

Мастодонты преодолевали десятки километров ради спаривания, выяснили американские палеонтологи из Университета Цинциннати. Об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Останки мастодонта палеонтологи обнаружили в 1988 году в торфянике на территории штата Индиана на северо-востоке США. Животное погибло около 13 200 лет назад, очевидно, в схватке с другим мастодонтом, который бивнем пробил сопернику череп.

Теперь же, проведя изотопный анализ фрагмента бивня погибшего мастодонта, исследователи смогли определить, как на протяжении жизни менялись ареалы его обитания — это можно вычислить по набору химических элементов, попадавших из почвы в растения, которые ело животное, воду, которую оно пило, и откладывавшихся в бивнях, в которых ежегодно образовывались новые слои тканей.

Изначально мастодонт жил ближе к центру Индианы. В подростковом же возрасте он, очевидно, отделился от стада и стал путешествовать, преодолевая около 30 км в месяц. Примечательно, что летом он всегда направлялся на северо-восток. Ранее ученые уже предполагали, что эти территории мастодонты посещали для спаривания, и открытие подтверждает эту догадку.

«Каждый раз, как становилось тепло, мастодонт отправлялся в одно и то же место», — отметили авторы работы.