Неврологи выяснили, как анорексия сказывается на мозге

«Мы обнаружили, что сокращение объема мозга было менее заметно у пациенток, находящихся на пути к выздоровлению. Это хороший знак, потому что он указывает на то, что эти изменения могут быть не постоянными. При правильном лечении мозг может восстановиться», — отметили исследователи.