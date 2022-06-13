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39 минут назад

Неврологи выяснили, как анорексия сказывается на мозге

Газета.Ru

Анорексия приводит к сокращению объемов мозга, выяснила международная команда специалистов при участии неврологов из Университета Южной Калифорнии. Подробности они изложили в статье в журнале Biological Psychiatry.

Неврологи выяснили, как анорексия сказывается на мозге
Фото: Freepik.comFreepik.com

Исследователи изучили с помощью МРТ мозга 1648 женщин, из которых 685 страдали от нервной анорексии. Как оказалось, при заболевании уменьшались толщина и площадь коры мозга и подкорковых структур.

Сокращение объема мозга было в 2-4 раза большим, чем при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, синдроме дефицита внимания и гиперактивности и других психических заболеваниях. Предположительно, причиной таких изменений была нехватка питательных веществ.

Дальнейшие наблюдения показали, что лечение анорексии, по всей видимости, позволяет восстановить и объем мозга.

«Мы обнаружили, что сокращение объема мозга было менее заметно у пациенток, находящихся на пути к выздоровлению. Это хороший знак, потому что он указывает на то, что эти изменения могут быть не постоянными. При правильном лечении мозг может восстановиться», — отметили исследователи.

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