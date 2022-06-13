The Hill: одно решение России остановит работу ядерных реакторов США

Согласно материалам издания The Hill, Мэтт Боуэн и Пол Даббар, которые являются научными сотрудниками Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, полагают, что Соединенные Штаты столкнутся с серьезными проблемами для своих ядерных реакторов, если Россия прекратит поставлять обогащенный уран.

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Боуэн и Даббар в своей статье заявляют, что реакторы будут остановлены. При этом цены на электроэнергию в стране вырастут выше нынешней инфляции, поскольку атомная энергетика в некоторых районах США генерирует более 20% мощностей.

Кроме того, как утверждают авторы, многие американские реакторы произведены в России, которая также занимается поставками комплектующих. Конфликт между Москвой и Вашингтоном приведет к остановке работы реакторов в Штатах.