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1 час назад

The Hill: одно решение России остановит в США работу ядерных реакторов

runews24.ruиещё 4

Согласно материалам издания The Hill, Мэтт Боуэн и Пол Даббар, которые являются научными сотрудниками Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, полагают, что Соединенные Штаты столкнутся с серьезными проблемами для своих ядерных реакторов, если Россия прекратит поставлять обогащенный уран.

The Hill: одно решение России остановит работу ядерных реакторов США
Фото: TwitterTwitter

Боуэн и Даббар в своей статье заявляют, что реакторы будут остановлены. При этом цены на электроэнергию в стране вырастут выше нынешней инфляции, поскольку атомная энергетика в некоторых районах США генерирует более 20% мощностей.

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Кроме того, как утверждают авторы, многие американские реакторы произведены в России, которая также занимается поставками комплектующих. Конфликт между Москвой и Вашингтоном приведет к остановке работы реакторов в Штатах.

Также существует высокая вероятность того, что в некоторых регионах США электроэнергии не хватит для удовлетворения потребительского спроса.

Наука и техника,НАТО,
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