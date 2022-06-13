В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
44 минуты назад

Женский мозг оказался горячее мужского

Ferra.ruиещё 4

Новое исследование показало, что у женщин голова теплее, чем у мужчин, поскольку температура их мозга с большей вероятностью превышает 40°C.

Женский мозг оказался горячее мужского
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи из Лаборатории молекулярной биологии (MRC) в Кембридже обнаружили, что женский мозг примерно на 0,4°C горячее, чем мужской. Учёные предполагают, что эта разница, скорее всего, обусловлена менструальным циклом. Дело в том, что большинство женщин-участниц исследования прошли сканирование мозга в фазе после овуляции. Температура их мозга также была примерно на 0,4°C выше, чем у женщин, которые были просканированы в фазе до овуляции.

Отмечается, что температура мозга также увеличивается с возрастом, особенно в глубоких отделах мозга, где среднее повышение составило 0,6°C. Исследователи предполагают, что способность мозга к охлаждению может ухудшаться с возрастом.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители