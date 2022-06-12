В России изобрели «грелку» для смартфона

Самарские студенты создали «грелку» для смартфона — особый чехол, который продлевает время работы устройства зимой, в морозы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Чехол назвали SmartSaver. Он выполнен из ударопрочного водонепроницаемого материала. Разработчики утверждают, что «грелка» позволяет смартфону работать зимой на улице непрерывно в течение нескольких часов при температуре минус 20 градусов. Чехол закрывает в том числе экран.

Студенты также рассказали, что вес аксессуара незначителен — составляет 78 граммов без внешнего аккумулятора. Поскольку он герметичен, может защитить смартфон не только от мороза, но и от дождя или снегопада. Утверждается, что чехол не мешает управлять телефоном.