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1 час назад

В России изобрели «грелку» для смартфона

Ferra.ru

Самарские студенты создали «грелку» для смартфона — особый чехол, который продлевает время работы устройства зимой, в морозы.

В России изобрели «грелку» для смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чехол назвали SmartSaver. Он выполнен из ударопрочного водонепроницаемого материала. Разработчики утверждают, что «грелка» позволяет смартфону работать зимой на улице непрерывно в течение нескольких часов при температуре минус 20 градусов. Чехол закрывает в том числе экран.

Студенты также рассказали, что вес аксессуара незначителен — составляет 78 граммов без внешнего аккумулятора. Поскольку он герметичен, может защитить смартфон не только от мороза, но и от дождя или снегопада. Утверждается, что чехол не мешает управлять телефоном.

Если SmartSaver получит финансирование, «грелка» может поступить в продажу уже в начале следующего года. Чехлы будут подходить смартфонам с экраном 5-6 и 6,1-7 дюймов. Их цена будет не выше 2-6 тысяч рублей.

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