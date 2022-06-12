Эксперт рассказал об опасности VPN-сервисов

Можно ли не отключать функцию VPN на устройстве, чтобы всегда был доступ к некоторым информационным ресурсам, рассказал в воскресенье, 12 июня, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукаций.
Эта технология нередко применяется россиянами ради просмотра иностранных порталов, заблокированных на территории России. Периодически отключать ее или пользоваться постоянно — решать владельцу смартфона, считает специалист.
При этом Лукацкий заметил, что вопрос отключения VPN зависит лишь от ресурсов, которые посещает пользователь. Некоторые такие сервисы могут запускаться автоматически при посещении определенных сайтов.
— В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный «белый» или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама, — объяснил Лукацкий в интервью радио Sputnik.
Если вообще не выключать VPN, устройство серьезно не пострадает, считает специалист. Влияние при этом оказывается лишь на заряд аккумулятора, который немного «просаживается», уверен Лукацкий.
В начале июня Роскомнадзор подтвердил блокировку ряда VPN-сервисов в России.