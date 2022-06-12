Эксперт рассказал об опасности VPN-сервисов

— В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный «белый» или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама, — объяснил Лукацкий в интервью радио Sputnik.