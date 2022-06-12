В Google заметили признаки разума у искусственного интеллекта

Американская компания Google временно отстранила от работы инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, который сделал вывод, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA обладает собственным сознанием, пишет в субботу, 11 июня, газета The Washington Post.
По информации журналистов, разработчик отслеживал, не использует ли чат-бот дискриминационную лексику. Однако в ходе выполнения этой задачи специалист начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность.
— Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики, — заметил Лемойн.
Газета пишет, что программист решил доказать это экспериментальным способом, чтобы предоставить соответствующие данные руководству. Однако начальство сочло аргументацию сотрудника недостаточно убедительной, пишет ТАСС.
В конце апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что искусственный интеллект стал обрабатывать лучевые снимки в 1,5 раза быстрее