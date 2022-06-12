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22 минуты назад

Программист Google заметил признаки разума у искусственного интеллекта

Вечерняя Москва

Американская компания Google временно отстранила от работы инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, который сделал вывод, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA обладает собственным сознанием, пишет в субботу, 11 июня, газета The Washington Post.

В Google заметили признаки разума у искусственного интеллекта
Фото: UnsplashUnsplash

По информации журналистов, разработчик отслеживал, не использует ли чат-бот дискриминационную лексику. Однако в ходе выполнения этой задачи специалист начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность.

— Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики, — заметил Лемойн.

Газета пишет, что программист решил доказать это экспериментальным способом, чтобы предоставить соответствующие данные руководству. Однако начальство сочло аргументацию сотрудника недостаточно убедительной, пишет ТАСС.

В конце апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что искусственный интеллект стал обрабатывать лучевые снимки в 1,5 раза быстрее

Наука и техника,Анастасия Ракова,Google,
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