Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России

«Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее. Мы помним, как много для нашей Родины сделали предыдущие поколения. Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России», - говорит Денис Матвеев.