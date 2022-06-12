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32 минуты назад

«Мы гордимся нашей страной»: российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России

ТК «Звезда»иещё 1

Российский экипаж Международной космической станции с борта МКС поздравил соотечественников с Днем России. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков рассказали о том, что значение этого праздника с каждым годом становится больше для всей страны.

Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее. Мы помним, как много для нашей Родины сделали предыдущие поколения. Отечество крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России», - говорит Денис Матвеев.

Сергей Корсаков во время поздравления отметил, что исторический путь, пройденный нашей страной, показывает, что россияне умеют творить и созидать. Также космонавт добавил, что россияне умеют быть сильными и вместе добиваться поставленных целей.

Ранее команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус в честь Дня России. В группу входили советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий, военнослужащие и сотрудники ведомства, а также гражданские.

Наука и техника,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Андрей Ильницкий,Минобороны России,
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