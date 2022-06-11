Hubble впервые обнаружил блуждающую черную дыру

Hubble проводил наблюдения спирального рукава Стрельца-Киля Млечного Пути, что позволило обнаружить черную дыру, проходящую через этот рукав на расстоянии около 5 тыс. световых лет от Земли. В момент своего образования миллионы лет назад эта черная дыра получила толчок при взрыве сверхновой за счет асимметричного выброса гравитационных волн, после чего отправилась в долгий полет через всю галактику. «Блуждающие по нашей галактике черные дыры рождаются в результате редких чудовищных взрывов массивных звезд, составляющих менее одной тысячной всего звездного населения Млечного Пути, они по меньшей мере в 20 раз массивнее нашего Солнца, — говорится в заявлении NASA. — Эти звезды взрываются как сверхновые, а остатки их ядер под действием гравитации испытывают коллапс, сжимаются и превращаются в черные дыры. Поскольку взрыв не получается идеально симметричным, черная дыра может испытать толчок и полететь за счет отдачи через всю галактику».

Hubble не способен сфотографировать непосредственно черную дыру, так как она поглощает весь падающий на нее свет, однако мощная гравитация этих объектов искажает окружающее пространство, и свет, исходящий от фоновых звезд, искривляется и местами усиливается, когда черная дыра проходит перед ними, что и дает астрономам возможность зафиксировать ее присутствие. Этот эффект называют эффектом микролинзирования, он с успехом может использоваться для измерения массы блуждающей черной дыры. Hubble наблюдал за прохождением черной дыры перед звездами в течение 270 дней, однако затем ученым потребовалось еще шесть лет, чтобы обработать все данные. Исследователи теперь считают, что речь идет именно о черной дыре, однако остается вероятность, что объект представляет собой нейтронную звезду. Предполагаемая масса невидимого компактного объекта составляет от 1,6 до 4,4 массы Солнца. Если он окажется в верхней части этого диапазона масс, то его следует признать черной дырой, в противном случае это будет всего лишь нейтронная звезда. По оценкам астрономов, объект все же имеет достаточно большую массу и движется сквозь Млечный Путь со скоростью свыше 160 тыс. км/ч.