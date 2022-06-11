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18 минут назад

Рогозин: американцы оплатили полет астронавта на МКС в рублях

Илья Родин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что американская компания Axiom Space заплатила в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз». Об этом пишет ТАСС.

Рогозин: американцы оплатили полет астронавта на МКС в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», - уточнил Дмитрий Рогозин, подчеркнув при этом, что сумма была переведена в рублях, согласно предшествующим договоренностям.

Агентство напомнило, что Axiom Space задержала выплату 2 млрд рублей за полет космонавта «из-за логистических проблем».

Ранее Рогозин рассказал, что российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Он отметил, что в корпорации надеются на то, что все пройдет успешно.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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