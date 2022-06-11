Рогозин: американцы оплатили полет астронавта на МКС в рублях

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что американская компания Axiom Space заплатила в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз». Об этом пишет ТАСС.
«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», - уточнил Дмитрий Рогозин, подчеркнув при этом, что сумма была переведена в рублях, согласно предшествующим договоренностям.
Агентство напомнило, что Axiom Space задержала выплату 2 млрд рублей за полет космонавта «из-за логистических проблем».
Ранее Рогозин рассказал, что российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Он отметил, что в корпорации надеются на то, что все пройдет успешно.