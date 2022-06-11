Рогозин рассказал об исследованиях НЛО

"Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.