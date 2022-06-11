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5 минут назад

Рогозин: российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО

ТАССиещё 1

Ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал об исследованиях НЛО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО.

"Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место", - подчеркнул он.

Рогозин добавил, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления, потом брали карандаш, бумагу и зарисовывали то, что видели.

"Обычно то, о чем мы говорим, появлялось во время первого испытательного полета. Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить", - добавил глава Роскосмоса.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что займется собственным исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО) с научной точки зрения.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,РАН,
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