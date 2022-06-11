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34 минуты назад

Сотрудница Google вычислила самое точное значение числа «пи»

Ferra.ru

Сотрудница Google Cloud Эмма Харука Ивао (Emma Haruka Iwao) побила собственный рекорд трёхлетней давности по количеству цифр после запятой, вычисленных для числа «пи». В 2019 году она смогла вычислить его до 31,4-триллионного знака, а теперь — до 100-триллионного.

Сотрудница Google вычислила самое точное значение числа «пи»
Фото: ferra.ruferra.ru

100-триллионным знаком, кстати, стал ноль. Процесс вычисления запустили в октябре 2021 года. Компьютеры завершили его в марте 2022 года. Всего это заняло у них 157 дней, по сравнению со 121 днём, потраченным на вычисления в 2019 году. При этом процесс происходил более чем в два раза быстрее. Повышенная скорость была связана с улучшением оборудования.

Кроме того, во время первого рекордного расчёта компьютеры обработали около 19 000 ТБ данных. На этот раз для вычисления 100 триллионов цифр компьютер обработал около 82 000 ТБ данных.

Наука и техника,Google,
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