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19 минут назад

В России позволят отключать рекомендации приложений

Ferra.ru

Депутат госдумы Антон Горелкин, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект о возможности для пользователей отключать рекомендации приложений.

В России позволят отключать рекомендации приложений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Политик отметил, что законопроект будет дорабатываться с учётом мнения и опыта игроков отрасли. По словам Горелкина, многие отреагировали негативно, опасаясь, что законопроект несёт угрозу рынку таргетированной рекламы. В связи с этим в Госдуме решили доработать формулировки.

Тем не менее, в законопроекте заявлена возможность для пользователей полностью отключать рекомендации.

«Другим камнем преткновения стало ключевое положение об отключении рекомендательных алгоритмов: желание законодателя вернуть пользователю свободу выбора, каким способом потреблять контент, многие восприняли как удар по базовому функционалу своих сервисов», — отметил Антон Горелкин.

Наука и техника,Антон Горелкин,Госдума,
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