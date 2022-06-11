В России позволят отключать рекомендации приложений

Депутат госдумы Антон Горелкин, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект о возможности для пользователей отключать рекомендации приложений.

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Политик отметил, что законопроект будет дорабатываться с учётом мнения и опыта игроков отрасли. По словам Горелкина, многие отреагировали негативно, опасаясь, что законопроект несёт угрозу рынку таргетированной рекламы. В связи с этим в Госдуме решили доработать формулировки.

Тем не менее, в законопроекте заявлена возможность для пользователей полностью отключать рекомендации.