В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
26 минут назад

«Роскосмос» подтвердил кандидатуру космонавта Кикиной для перекрёстных полетов с NASA

RT на русскомиещё 4

В «Роскосмосе» подтвердили кандидатуру космонавта Анны Кикиной для участия в программе перекрёстных полетов с американским NASA, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» утвердил кандидатуру для перекрёстных полетов с NASA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что после подписания между Россией и США соглашения о перекрёстных полетах «Роскосмос» и NASA обеспечат взаимное включение своих космонавтов и астронавтов в смешанные экипажи.

«Подтверждаем, что с нашей стороны будет предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной, которая уже сейчас проходит дополнительную подготовку по программе NASA», — заявил Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», российская сторона ждёт от США предложение по кандидатуре американского астронавта для его включения в российский экипаж.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрёстным полётам.

Наука и техника,Санкции,Анна Кикина,Михаил Мишустин,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители