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11 минут назад

Павел Дуров подтвердил появление доступных только за деньги функций в Telegram

Газета.Ruиещё 1

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. Об этом он сообщил в своем личном Telegram-канале, который ведет на английском языке.

Дуров подтвердил появление платных функций в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив текущие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные возможности платной опцией», — отметил предприниматель.

Дуров объяснил, что введение подобных функций и возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями. По его словам, включение Premium для всех пользователей привело бы к «неуправляемым расходам на сервера и трафик».

«Вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», — констатировал глава мессенджера.

По словам IT-бизнесмена, все функции и возможности Telegram Premium будут представлены в июне. Дуров добавил, что подписка «позволит любому получить дополнительные функции, увеличенную скорость и дополнительные ресурсы [для хранения]».

Предприниматель заверил, что все существующие функции останутся бесплатными, а также в будущем появится еще множество новых бесплатных функций.

Ранее сообщалось, что в бета-версии Telegram для Android появилась платная подписка Premium. По предварительным данным, подписка будет стоить $5 в месяц (около 305 руб.).

Наука и техника,Павел Дуров,
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