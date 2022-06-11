Названы самые мощные в мире смартфоны

Эксперты Antutu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов мая, доступных на глобальном рынке.

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Самым мощным флагманским смартфоном признан Red Magic 7 — это единственное устройство под управлением ОС Android, собравшее более 1 млн баллов в бенчмарке Antutu. За ним следуют Vivo X80 Pro, Poco F4 GT, Xiaomi 12 Pro, Moto Edge 30 Pro, Realme GT2 Pro, Redmi K50 Pro, Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 Ultra и S22+.

Таким образом, 9 из 10 смартфонов в рейтинге самых производительных флагманских устройств работают под управлением платформы Snapdragon 8 Gen 1, в том числе смартфоны Samsung. Из списка выделяется только Redmi K50 Pro, в котором установлен чипсет Mediatek Dimensity 9000.

В рейтинге Топ-10 субфлагманских устройств лидером называется Poco F3, получивший 738 тыс. баллов. В топ также попали Realme GT Neo2, Pixel 6, Redmi K40, Pixel 6 Pro, Realme GT Neo2T, Realme GT Neo, Balck Shark 4, Xiaomi Mi 11X и Redmi K40 Gaming.

Большинство субфлагманов из списка работают под управлением Snapdragon 870, но также встречаются модели на Dimensity 1200 и Google Tensor в смартфонах Pixel.

Среднебюджетным лидером признан Realme GT Master со средним баллом 544 тыс. В рейтинге также значаться Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Realme 9 Pro+, Samsung Galaxy A52s, M52, Redmi Note 11 Pro+, Galaxy A53 и Realme 9 Pro.