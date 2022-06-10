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50 минут назад

Google Chrome получит полезное обновление

Мария Иванова

Следующее обновление Google Chrome позволит браузеру автоматически блокировать всплывающие окна, чтобы защитить пользователя от назойливой рекламы и вредоносных сайтов.

Google Chrome получит полезное обновление
Фото: GoogleGoogle

Как говорится в официальном посте в блоге Google, эта функция призвана обеспечить непрерывный интернет-серфинг и сделать так, чтобы пользователя ничто не отвлекало. Блокировка всплывающих окон будет работать за счет алгоритма, который принимает решения исходя из того, как тот или иной пользователь взаимодействовал с похожими окнами на других сайтах. Все необходимые расчеты будут производиться прямо на компьютере.

Функция блока всплывающих окон заявлена для следующей версии Google Chrome — скорее всего, под ней подразумевается билд 103, который выйдет 21 июня.

Наука и техника,Google,
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