Google Chrome получит полезное обновление

Следующее обновление Google Chrome позволит браузеру автоматически блокировать всплывающие окна, чтобы защитить пользователя от назойливой рекламы и вредоносных сайтов.
Как говорится в официальном посте в блоге Google, эта функция призвана обеспечить непрерывный интернет-серфинг и сделать так, чтобы пользователя ничто не отвлекало. Блокировка всплывающих окон будет работать за счет алгоритма, который принимает решения исходя из того, как тот или иной пользователь взаимодействовал с похожими окнами на других сайтах. Все необходимые расчеты будут производиться прямо на компьютере.
Функция блока всплывающих окон заявлена для следующей версии Google Chrome — скорее всего, под ней подразумевается билд 103, который выйдет 21 июня.