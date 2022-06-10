Google Chrome получит полезное обновление

Как говорится в официальном посте в блоге Google, эта функция призвана обеспечить непрерывный интернет-серфинг и сделать так, чтобы пользователя ничто не отвлекало. Блокировка всплывающих окон будет работать за счет алгоритма, который принимает решения исходя из того, как тот или иной пользователь взаимодействовал с похожими окнами на других сайтах. Все необходимые расчеты будут производиться прямо на компьютере.