Глава «Роскосмоса» назвал «дикостью» технологический прогресс

«Технологическая „дикость“ отдельных государств во время подобных электронных мегаконфликтов космических держав станет их уникальным преимуществом. Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение „электрическим и электронным прогрессом“ поставит западную цивилизацию на колени», — написал Рогозин.